Кечинов высказался о российских наставниках «Спартака»

Известный российский спортсмен Валерий Кечинов, шесть раз выигрывавший золотые медали чемпионата России с московским «Спартаком», высказался о наставниках «красно-белых».

«Хочется, чтобы «красно-белые» боролись в каждом сезоне за первое место с российскими специалистами», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Самым известным российским тренером столичного клуба является Олег Романцев, при котором «Спартак» доминировал внутри страны и демонстрировал великолепные результаты в еврокубках.

Также болельщики высоко оценивают деятельность на посту главного тренера таких личностей, как Владимир Федотов и Валерий Карпин.