Кечинов – об Абаскале: «После работы в «Спартаке» у него будут предложения от европейских клубов»

Известный российский спортсмен Валерий Кечинов высказался о наставнике столичного «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль - квалифицированный тренер. Думаю, что после работы в «Спартаке» у него будут предложения от европейских клубов, может даже и от российских команд», - приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Специалист признался, что совершенно не верит в слухи о потенциальном переходе испанского специалиста в клуб Ла Лиги «Севилью».

В данный момент «красно-белые» являются главными преследователями петербургского «Зенита» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги и отстают от них на шесть очков, находясь при этом на втором месте.