Тихонов: Промес доказал, что является лидером «Спартака», теперь опускаться ниже нельзя

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об отсутствии нападающего «красно-белых» Куинси Промеса на сборах команды.

Тихонов сказал порталу «Спорт День за Днем», что это не очень хорошо для «Спартака» и самого игрока, после его возвращения в него не верили, но в этом сезоне он показал свои лидерские качества, и сейчас ему нельзя опускать планку, потому что это важный психологический момент.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал в свой актив семь результативных передач.

После 17 туров «Спартак» идет на второй строчке в РПЛ, набрав 36 очков.