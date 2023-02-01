Ловчев: «Пока Пиняев это только большой шум»

Известный российский специалист Евгений Ловчев высказался о 18-летнем новичке столичного «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Пока Пиняев это только большой шум. У него есть очень ценное качество, которого практически не стало в российском футболе - это его скорость», - сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

По словам специалиста, главным на сегодняшний день является проблема способа использования навыков Сергея Пиняева в командной системе «железнодорожников», ведь именно грамотный подход к данному аспекту способен принести положительные результаты как «красно-зелёным», так и развитию Пиняева как футболиста.