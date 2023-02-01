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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещук: «Тренер, который симпатичен мне больше всех, это Сандро»

01 Февраля 2023 • 20:26 Комментировать

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался о различных главных тренерах.

Среди российских специалистов Лещук выделил Станислава Черчесова, Сергея Семака и Валерия Карпина. Первый, по словам спортсмена, выделяется видением командной игры, второй – результатами, а третьего лично хвалят работавшие с ним футболисты.

«Тренер, который симпатичен мне больше всех, это Сандро [Шварц]. Если сравнить Йокановича и Шварца, то Славиша как будто больше для возрастных футболистов», - сказал игрок в эфире «Матч Премьер».

«Динамо» в данный момент является четвёртым клубом чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Станислав Черчесов Славиша Йоканович Игорь Лещук Сандро Шварц
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