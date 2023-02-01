Жоаозиньо рассказал, где ему было комфортнее всего играть

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо ответил на вопрос о том, где ему было комфортнее всего играть.

«Назову «Краснодар». Я там провел больше всего времени — семь с половиной лет. В «Динамо» тоже было хорошо, но в Москве тяжело перемещаться по городу. В Сочи есть все удобства, так что я редко куда‑то уезжаю отсюда», — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 34-летний игрок принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

После 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 25 очков.