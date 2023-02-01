Лещук: «С большим уважением отношусь к Игорю Акинфееву»

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался о действиях вратарей.

Спортсмен рассказал о том, что время от времени Фёдор Смолов подходит к нему с вопросами о его вратарских действиях - «здесь ты мог поймать или нет» - и зачастую мнения полевых игроков и вратарей оказываются разными.

«Я с большим уважением отношусь к Игорю Акинфееву, большой фанат его карьеры. Так долго играет и на высоком уровне. Но бывает, что он отбивает - «суперсейв», говорят. А другой вратарь что-то похожее совершит — можно и промолчать. Либо всех хвалить, либо никого», - сказал Игорь Лещук в эфире «Матч Премьер».