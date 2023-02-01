Жоаозиньо: «Сочи» пока не предлагал мне новый контракт

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо рассказал, сколько лет планирует играть на профессиональном уровне.

«Не знаю, не могу загадывать! Может, закончу через три года, может — через полгода, может — завтра. Все будет зависеть от состояния. Всегда думал, что буду играть примерно до 37 лет. То есть осталось еще три года», — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

Напомним, трудовой договор 34-летнего бразильца с «Сочи» истекает в конце нынешнего сезона. Футболист признался, что пока не получал предложения от клуба о продлении контракта.

В этом сезоне Жоаозиньо забил три гола и сделал два ассиста в 19 матчах во всех турнирах.