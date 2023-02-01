Лещук: «На тренировках мы часто обсуждаем комментаторов»

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался об отношении к российским комментаторам.

Спортсмен признался, что ведущие футбольных репортажей довольно нередко говорят о великолепных спасениях вратарей в относительно проходных моментах, однако в то же время могут сказать о серьёзной ошибке там, где её совершенно не было.

«Не нужно быть экспертом там, где ты им не являешься. Генич, например. Полевой игрок, он по-другому чувствует. На тренировках мы часто обсуждаем комментаторов, разные моменты», - сказал Лещук в эфире «Матч Премьер».

«Динамо» в данный момент располагается на четвёртом месте в РПЛ.