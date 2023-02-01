Лещук: «Если сравнивать Губерниева и Черданцева, мне больше нравится Губерниев»

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук сравнил между собой российских комментаторов Дмитрия Губерниева и Георгия Черданцева.

Футболист признался, что время от времени наблюдает за таким видом спорта, как биатлон, однако в те моменты, когда просмотр происходит посредством телевизионного вещания, ему становится важна функция убавления звука с целью уменьшения громкости голоса Дмитрия Губерниева.

«Но его все узнают, круто, когда у тебя есть свой стиль. Если сравнивать Губерниева и Черданцева, мне больше нравится Губерниев. Когда Черданцев кричит, звучит наигранно», - сказал Лещук в эфире «Матч Премьер».