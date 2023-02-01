Смородская: Если Кокорину понравилось в тюрьме, пусть возвращается

Александр Кокорин отметился странным заявлением о тюрьме. По его мнению, каждый нормальный мужчина должен провести время за решёткой, чтобы получить хорошую школу.

Комментарий насчёт громких слов Александра Кокорина дала Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива».

Смородская согласилась с мнениями о том, что Кокорин сделал такое заявление «от небольшого ума». В то же время экс-президент «Локомотива» предложила футболисту снова отправиться в тюрьму, если ему так понравилось.

«Если он считает, что подобный опыт необходим, и ему там настолько понравилось, пусть возвращается в места не столь отдалённые. Зачем тогда было возобновлять карьеру и продолжать играть в футбол?» - высказалась Смородская для «RT на русском».

Александр Кокорин сейчас играет в аренде за «Арис». В 16 матчах чемпионата Кипра российский нападающий забил 7 голов.