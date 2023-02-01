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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заварзин: «У футболистов короткая профессиональная жизнь»

01 Февраля 2023 • 19:48 Комментировать

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин высказал своё мнение о футболистах, меняющих спортивное гражданство.

«Клубы и сборные вернут гораздо позже, чем через два-три года, а у футболистов короткая профессиональная жизнь», - приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

По словам специалиста, использование футболистами возможности смены спортивного гражданства не должно поддаваться осуждению.

Эксперт вспомнил спортсменов других видов спорта, делающих то же самое, однако отметил, что происходящее не имеет никакого отношения к нелюбви к России, здесь имеет место лишь спортивный вопрос.

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Евро-Футбол.Ру,
Россия Юрий Заварзин
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