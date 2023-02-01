Жоаозиньо: «После завершения карьеры буду приезжать в Россию на пару месяцев раз в год или полтора»

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо ответил на вопрос, будет ли он прилетать в Россию после завершения карьеры игрока.

«Поеду в Бразилию, но буду периодически возвращаться сюда. Я в этом уверен. У меня в России много друзей, прочих связей — не хочу все это бросать. Думаю, буду приезжать на пару месяцев раз в год или полтора года», — заявил Жоаозиньо «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 на счету 34-летнего футболиста три забитых мяча и две результативные передачи в 19 матчах с учетом всех турниров. Контракт нападающего с «Сочи» истекает в конце текущего сезона.

После 17 туров сочинский клуб идет на девятой строчке в РПЛ, набрав 25 очков.