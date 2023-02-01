Жоаозиньо рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо ответил на вопрос о том, чем он будет заниматься после окончания карьеры игрока.

«Возможно, стану агентом и буду искать талантливых игроков. В Бразилии большой рынок: есть пять дивизионов, в которых можно найти хороших футболистов», — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

Помимо этого, футболист рассказал, что у него есть небольшой бизнес на родине — автозаправка, но он там уже не был два года, всеми делами занимается его партнер.

В текущем сезоне 34-летний бразилец принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал два ассиста. Трудовое соглашение Жоаозиньо с «Сочи» истекает предстоящим летом.