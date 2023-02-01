Мог перейти в ЦСКА, а перешёл в «Ланс»: подтверждена аренда Фюльжени

Французский и ивуарийский полузащитник Анжело Фюльжени перешёл из немецкого «Майнца» во французский «Ланс» на правах аренды. Об этом немецкий клуб сообщил с помощью социальных сетей.

Клуб Лиги 1 имеет право выкупа 26-летнего спортсмена грядущим летом.

30 августа 2021 года сообщалось о том, что была вероятность перехода Анжело Фюльжени в один из ведущих клубов Российской премьер-лиги – московский ЦСКА.

В данный момент «Ланс» является главным преследователем «ПСЖ» в вопросе борьбы за золотые медали чемпионата Франции. Разница между первым и вторым местом в Лиге 1 составляет всего три очка.