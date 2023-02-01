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Мог перейти в ЦСКА, а перешёл в «Ланс»: подтверждена аренда Фюльжени

01 Февраля 2023 • 19:25 Комментировать

Французский и ивуарийский полузащитник Анжело Фюльжени перешёл из немецкого «Майнца» во французский «Ланс» на правах аренды. Об этом немецкий клуб сообщил с помощью социальных сетей.

Клуб Лиги 1 имеет право выкупа 26-летнего спортсмена грядущим летом.

30 августа 2021 года сообщалось о том, что была вероятность перехода Анжело Фюльжени в один из ведущих клубов Российской премьер-лиги – московский ЦСКА.

В данный момент «Ланс» является главным преследователем «ПСЖ» в вопросе борьбы за золотые медали чемпионата Франции. Разница между первым и вторым местом в Лиге 1 составляет всего три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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