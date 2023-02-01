Гришин назвал лучшего футболиста ЦСКА в XXI веке

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос о том, какой игрок является лучшим в современной истории «армейского» клуба.

«Для меня лучший футболист ЦСКА в XXI веке — это Вагнер Лав, однозначно. Почему не Игорь Акинфеев? Акинфеев — это само собой, мне просто нападающие больше в душу западают. Но с Игорем, конечно, Вагнер», — приводит слова Гришина Legalbet.

Напомним, бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013 году. На данный момент 38-летний форвард защищает цвета клуба «Спорт Ресифи».

После 17 туров «ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков.