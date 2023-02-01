Булыкин – о Дзюбе: «Уже нет смысла куда-то дёргаться»

Известный российский футболист Дмитрий Булыкин высказал своё мнение о различных вариантах развития карьеры московского форварда Артёма Дзюбы.

Так, по словам специалиста, Дзюба вполне способен заиграть в чемпионате Нидерландов по двум причинам: обильное использование нападающих и схема 4-3-3, однако всё же наиболее оптимальным и простым вариантом для него будет переход в один из клубов Российской премьер-лиги.

«Сейчас надо немного сбавить финансовые запросы и уже закончить здесь. Уже нет смысла куда-то дёргаться», - приводит слова Булыкина «Спорт День за Днём».

Артём Дзюба ранее выступал за турецкий «Адана Демирспор».