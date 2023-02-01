​Валуев: «Исправительное учреждение не сильно подействовало на Кокорина»

Известный в прошлом боксёр Николай Валуев, который сейчас является депутатом Госдумы, высказался о словах Александра Кокорина.

Напомним, что в последнем интервью Александр Кокорин сказал следующую фразу: «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть».

«Всё это значит только одно, что исправительное учреждение не сильно подействовало на Кокорина. Раз у него осталось столь высокое мнение о себе, что все мужчины должны последовать его примеру», - высказался Валуев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Как известно, что Александр Кокорин был арестован после участия в нескольких драках осенью 2018 года. В заключении футболист провёл чуть меньше года.

Сейчас Александр Кокорин выступает за Кипре за клуб «Арис».