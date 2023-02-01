​Ловчев: «Нужно сказать всем, что если вы отменяете международное правосудие на нашем рынке, то мы отменяем вас»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации с иностранными футболистами в российском футболе.

Напомним, что в прошлом году ФИФА позволила легионерам приостанавливать контракты с клубами из России в одностороннем порядке. Некоторые клубы Премьер-лиги обращались в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), но их апелляции не были удовлетворены.

Ловчев назвал иностранцев в российском футболе «бомбой замедленного действия», а также выступил с мнением о том, что в нынешних реалиях нужно не приглашать легионеров. По мнению Ловчева, Российский футбольный союз должен держать это на контроле.

«Посмотрите, что случилось с «Краснодаром», из которого безнаказанно ушли иностранцы, и клуб обеднел на несколько десятков миллионов. Нужно сказать всем, что если вы отменяете международное правосудие на нашем рынке, то мы отменяем вас. Лучше бы играли своими игроками до возвращения правосудия», - сказал Ловчев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.