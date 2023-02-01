Бердыев высказался о продлении контракта с Нобоа

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал подписание нового трудового соглашения с полузащитником Кристианом Нобоа.

«Переподписание Нобоа? Я не имел к этому отношения. Это решение клуба», — передает слова Бердыева «Чемпионат».

Ранее 37-летний хавбек продлил контракт с «Сочи» на один сезон с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне Нобоа принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 17 туров «Сочи» занимает девятое место в чемпионате России, имея в своем активе 25 очков.