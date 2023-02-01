Агент Раконьяца сообщил, когда решится будущее игрока

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы форварда «Локомотива» Марко Раконьяца, высказался о возможном трансфере игрока в «Црвену Звезду».

«Переход Марко в «Црвену Звезду» возможен. Все будет известно до пятницы», — приводит слова представителя футболиста Sport24.

Ранее сообщалось, что сербский клуб может арендовать Раконьяца с правом выкупа менее чем за полтора миллиона евро.

В нынешнем сезоне 22-летний черногорец сыграл в 15 матчах с учетом всех турниров и отдал одну голевую передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 1,2 млн евро.