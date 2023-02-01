Шишкин об Азмуне в «Локомотиве»: «Это будет очень хорошее усиление»

Бывший спартаковец Роман Шишкин высказался о потенциальном возвращении Сердара Азмуна в Российскую премьер-лигу.

Специалист признался, что считает логичным возможное возвращение Азмуна в петербургский «Зенит» за неимением должного количества минут в Бундеслиге.

«Про «Локомотив» первый раз слышу, но считаю, это будет очень хорошее усиление», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Эксперт связал неудачные результаты «красно-зелёных» с проблемами на трансферном рынке, однако отметил, что иранский футболист способен помочь исправить трудное положение «железнодорожников» в чемпионате России.