Агент Игнатьева: «Заинтересованность со стороны «Хапоэля» была»

Агент Ивана Игнатьева Алан Агузаров прокомментировал интерес к своему клиенты со стороны заграничного клуба.

«Эта информация не первый день на слуху. Действительно, заинтересованность со стороны «Хапоэля» была, и они отправляли запрос в «Локомотив». Но «железнодорожники» сразу отказали, на этом все и закончилось», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

«Железнодорожники» в данный момент переживают непростые времена. Клуб находится на 14 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев после 17 проведённых поединков набрать 13 очков.

24-летний Игнатьев выступает за «красно-зелёных» с лета прошлого года.