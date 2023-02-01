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Агент Игнатьева: «Заинтересованность со стороны «Хапоэля» была»

01 Февраля 2023 • 17:53 Комментировать

Агент Ивана Игнатьева Алан Агузаров прокомментировал интерес к своему клиенты со стороны заграничного клуба.

«Эта информация не первый день на слуху. Действительно, заинтересованность со стороны «Хапоэля» была, и они отправляли запрос в «Локомотив». Но «железнодорожники» сразу отказали, на этом все и закончилось», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

«Железнодорожники» в данный момент переживают непростые времена. Клуб находится на 14 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев после 17 проведённых поединков набрать 13 очков.

24-летний Игнатьев выступает за «красно-зелёных» с лета прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алан Агузаров Хапоэль Беэр-Шева Иван Игнатьев Трансферы футбола - зима 2023
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