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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кокорин: «От Роналду очень круто пахло»

01 Февраля 2023 • 17:36 Комментировать (1)

Известный футболист Александр Кокорин вспомнил, как пересекался с Криштиану Роналду в матче сборных России и Португалии.

«Что я почувствовал? Что это футболист, от которого суперпахло», - высказался Кокорин для YouTube-канала «Суперлига».

«Это почувствовали все, кто был в штрафной. Я как раз играл против него на угловых. От Роналду реально очень круто пахло», - высказался россиянин.

Александр Кокорин сейчас выступает на Кипре за «Арис» на правах аренды. Что до Криштиану Роналду, то недавно он подписал контракт с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии. Поговаривают, что Роналду будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная России Александр Кокорин Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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rac531
01 Февраля 2023 в 18:15
А Кокоша прав)
Он любит родной запах своей робы и аромат мужской спермы в своей заднице и во рту)
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