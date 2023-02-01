​Кокорин: «От Роналду очень круто пахло»

Известный футболист Александр Кокорин вспомнил, как пересекался с Криштиану Роналду в матче сборных России и Португалии.

«Что я почувствовал? Что это футболист, от которого суперпахло», - высказался Кокорин для YouTube-канала «Суперлига».

«Это почувствовали все, кто был в штрафной. Я как раз играл против него на угловых. От Роналду реально очень круто пахло», - высказался россиянин.

Александр Кокорин сейчас выступает на Кипре за «Арис» на правах аренды. Что до Криштиану Роналду, то недавно он подписал контракт с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии. Поговаривают, что Роналду будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.