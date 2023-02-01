Полузащитник «Химок» Александр Зуев хочет играть за сборную Казахстана. Об этом рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Отмечается, что Федерация футбола Казахстана уже обратилась в Российский футбольный союз с запросом информации о выступлениях Александра Зуева.

Александр Зуев ранее выступал за юношеские и молодёжную сборную России. На этих уровнях полузащитник провёл достаточно много матчей. А вот за российскую национальную команду Зуев не играл.

Александру Зуеву 26 лет. За «Химки» он выступает с лета прошлого года. В 16 матчах за подмосковную команду Зуев не забивал.