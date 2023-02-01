Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ненахова рассказал о будущем игрока в «Локомотиве»

01 Февраля 2023 • 17:01 Комментировать

Защитник Максим Ненахов продолжит выступления за московский «Локомотив», несмотря на слухи о возможном уходе. Об этом заявил агент 24-летнего футболиста Александр Клюев в беседе со «Спорт-экспрессом».

«Это бред. Максим на сборах с командой, он упорно готовится к возобновлению чемпионата. Главный тренер «Локомотива» доволен тем, как Ненахов работает», - высказался представитель игрока.

Срок действующего трудового договора Ненахова с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2024 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 поединках за москвичей, отметившись результативным пасом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Ненахов Александр Клюев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
18:57 · Россия. Премьер-лига
Булыкин – о Дзюбе: «Уже нет смысла куда-то дёргаться»
18:53 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» арендовала Фольмера у «Ростова»
18:51 · Россия. Премьер-лига
​Валуев: «Исправительное учреждение не сильно подействовало на Кокорина»
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев: «Нужно сказать всем, что если вы отменяете международное правосудие на нашем рынке, то мы отменяем вас»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Бердыев высказался о продлении контракта с Нобоа
18:13 · Россия. Премьер-лига
Агузаров: «Всё идет к тому, что «Хапоэль» выкупит Шапи»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Раконьяца сообщил, когда решится будущее игрока
18:03 · Россия. Премьер-лига
Шишкин об Азмуне в «Локомотиве»: «Это будет очень хорошее усиление»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Игнатьева: «Заинтересованность со стороны «Хапоэля» была»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Баженов — о зимнем Кубке РПЛ: «На сборах непредсказуемые матчи»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Не заинтересованы в продаже наших футболистов»
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин: «От Роналду очень круто пахло» 1
17:32 · Россия. Премьер-лига
Кокорин вошёл в число претендентов на звание лучшего футболиста «Ариса» в январе
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Зуев хочет играть за сборную Казахстана
17:22 · Россия. Первая лига
​«Рубину» запретили регистрировать новичков после обращения Солтмурада Бакаева
Все новости
Рекомендуем