Агент Ненахова рассказал о будущем игрока в «Локомотиве»

Защитник Максим Ненахов продолжит выступления за московский «Локомотив», несмотря на слухи о возможном уходе. Об этом заявил агент 24-летнего футболиста Александр Клюев в беседе со «Спорт-экспрессом».

«Это бред. Максим на сборах с командой, он упорно готовится к возобновлению чемпионата. Главный тренер «Локомотива» доволен тем, как Ненахов работает», - высказался представитель игрока.

Срок действующего трудового договора Ненахова с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2024 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 поединках за москвичей, отметившись результативным пасом.