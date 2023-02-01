​Бердыев ответил на вопрос о задачах «Сочи»

В межсезонье главным тренером «Сочи» стал известный российский специалист Курбан Бердыев. В среду он ответил на вопрос о том, какие задачи стоят перед командой на вторую часть сезона 2022/2023.

«Вам ничего нового не скажу, потому что самая важная - ближайшая игра. В перспективе будем наигрывать молодых ребят. Постепенно омолаживать состав. Но не в ущерб игре. Омолаживать состав будем с учетом реалий и возможностей», - цитирует Бердыева «Спорт-Экспресс».

После первой части чемпионата России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице. При этом от четвёртого «Динамо» команда Курбана Бердыева отстаёт всего лишь на десять зачётных баллов.

Добавим, что в прошлом сезоне «Сочи» удалось завоевать серебряные медали Премьер-лиги.