​Абаскаль: «Думаю, сможем вписать Дуарте и Тавареша за три недели»

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий по поводу зимних новичков команды.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Спартак» подписал контракты с двумя защитниками – с Алексисом Дуарте и Томашем Таварешем.

«Это разные игроки. Оба молоды, но с хорошим опытом. Конечно, им потребуется время. Возможно, больше, чем остальным. Мы пытаемся объяснить им наши принципы, динамику. Проблем нет. Думаю, за три недели мы сможем их вписать», - высказался Абаскаль, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

После первой части чемпионата России «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля в семнадцати прошедших турах набрала на шесть очков меньше, чем набрал лидирующий «Зенит».