Билялетдинов назвал лучшего футболиста «Локомотива» в XXI веке

Экс-игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, кого считает лучшим футболистом «железнодорожников» в XXI веке.

«Сильных футболистов было много, но напрашивается Дмитрий Лоськов. Он оставил отпечаток в истории «Локомотива». К сожалению, сейчас таких в «Локомотиве» нет», - приводит слова Динияра Legalbet.

Лоськов вместе с «железнодорожниками» два раза становился чемпионом России и трижды выигрывал национальный кубок. На счету Дмитрия 128 голов и 138 ассистов в 422 поединках за москвичей. Он является лучшим бомбардиром в истории «Локомотива».