Тихонов оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Легендарный полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о шансах «красно-белых» побороться за чемпионский титул в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Шансы на чемпионство у «Спартака» хорошие. Самое главное - не терять очки. У «красно-белых» была и есть игра. «Зенит», конечно, имеет больше шансов. Отрыв в шесть очков нужно отыграть», - приводит слова эксперта «Спорт день за днём».

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге «Спартак» ушел на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.