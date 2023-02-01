Колосков: «У Кокорина давно беды с головой, ещё до того, как он отсидел»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на высказывание нападающего Александра Кокорина. В интервью игрок заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«У Кокорина давно беды с головой, еще до того, как он отсидел. Так может сказать человек, который вообще не сидел в тюрьме. Нет смысла мусолить его слова. Какая разница, что он сказал», - приводит слова Колоскова издание «РБ Спорт».

Напомним, что Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек осенью 2018 года. В настоящий момент форвард играет на правах аренды за кипрский «Арис».