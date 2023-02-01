Гаджиев отреагировал на слова Кокорина о тюрьме

Известный российский наставник Гаджи Гаджиев прокомментировал интервью форварда Александра Кокорина, в ходе которого игрок заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин - весельчак, ха-ха! Надеюсь, он читал книжки. Мой ответ будет народной поговоркой: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся», - передает слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что Александр отсидел за решеткой 11 месяцев за участие в двух драках осенью 2018 года. В настоящий момент россиянин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Его полноценный контракт принадлежит «Фиорентине».