Глебов рассказал, какое место «Ростова» устроит его по итогам сезона РПЛ

Хавбек Данил Глебов, который выступает за «Ростов», поведал о целях своей команды на Зимний кубок РПЛ, а также оставшуюся часть сезона.

«Задача на турнир - без травм и как следует подготовиться к оставшимся матчам сезона. А в РПЛ... Меня устроит, если финишируем в тройке в чемпионате», - приводятся слова полузащитника «жёлто-синих» на страницах «Спорт-экспресса».

Зимний турнир пройдет в ОАЭ. В нем примут участие «Ростов», «Спартак», «Сочи» и «Краснодар».

После 17 туров Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали 35 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.