Ветеран ЦСКА: «Кокорин - полный идиот!»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на слова бывшего нападающего «Зенита» и «Спартака» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Полный идиот! Что за ерунду он говорит? Сидел он, видите ли. Ну и сиди дальше. Зачем говорить, что каждый мужчина должен отсидеть. Разве можно так говорить? Это неприлично», - цитирует ветерана «Спорт-экспресс».

Напомним, что Александр отсидел за решеткой 11 месяцев за избиение двух человек осенью 2018 года. В настоящий момент он выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Его контракт принадлежит «Фиорентине».