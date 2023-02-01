Агент Азмуна высказался о возвращении в РПЛ

Футбольный агент Арманд Дурн, который представляет интересы нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна, высказался насчет слухов о возможном возвращении своего клиента в российский чемпионат. Интерес к иранцу якобы проявляют «Локомотив» и «Сочи».

«До сегодняшнего дня ни «Сочи», ни «Локомотив» не обращались по поводу Азмуна», - передает слова агента издание «РБ Спорт».

Азмун играет за немецкий коллектив с января прошлого года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 13 поединках за «фармацевтов» и отметился двумя голевыми передачами.

28-летний нападающий поиграл в России за казанский «Рубин», «Ростов» и петербургский «Зенит».