​Петржела оценил громкие слова Кокорина о тюрьме

Александр Кокорин отметился достаточно громким высказыванием о тюрьме. По словам 31-летнего футболиста, «каждый нормальный мужчина должен отсидеть». Комментарий по поводу этого высказывания Кокорина дал Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит».

«Кокорин - шутник. Он подаёт очень плохой пример. Это нормально, когда люди ни разу не были осуждены за что-то. Я не понимаю, почему кто-то обращает внимание на его слова. Это просто бред», - высказался Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 2018-2019 годах Александр Кокорин провёл период в тюремном заключении. Футболист отбывал наказание за участие в нескольких драках.

В настоящий момент Александр Кокорин играет на Кипре за «Арис».