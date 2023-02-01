Каррера назвал самого талантливого футболиста, с которым работал в «Спартаке»

Итальянский тренер Массимо Каррера, ранее занимавший пост наставника московского «Спартака», рассказал, кто был самым талантливым футболистом команды во время его работы в стане «красно-белых».

«Было несколько хороших игроков, но самым талантливым был Луис Адриано! Из нынешних игроков «Спартака» самым талантливым могу назвать Промеса», - передает слова тренера «Спорт-экспресс».

Напомним, что Каррера занимал пост главного тренера «красно-белых» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России.

Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. На счету бразильца 19 забитых мячей в 59 играх.