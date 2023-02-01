Карпин назвал цель «Ростова» в РПЛ

Наставник «Ростова» Валерий Карпин во время общения с представителями СМИ поведал о цели команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Задачу выиграть каждый матч никто не снимал. Пятерка, тройка - таких ультиматумов и задач нет. Не ставлю задачу быть первыми или вторыми. Цель - занять первое место, но не задача», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что «Ростов» примет участие в Зимнем кубке РПЛ. Турнир состоится в период с 1 по 11 февраля в ОАЭ.

По итогам 17 туров чемпионата России подопечные Карпина набрали 35 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.