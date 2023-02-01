​Мостовой объяснил, почему не верит в интерес «Севильи» к Абаскалю

Слухи говорят о том, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль оказался на радаре «Севильи». Впрочем, известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой считает эту информацию неправдивой.

«Ну конечно же я не верю! Почему? Во-первых, «Севилья» сейчас поправляет дела свои в чемпионате. У них недавно был назначен тренер, поэтому вряд ли фамилия Абаскаля там звучала», - высказался Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит Vprognoze.

Гильермо Абаскаль был назначен на должность главного тренера «Спартака» летом прошлого года. После первой части чемпионата России «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице. Их отставание от лидирующего «Зенита» измеряется шестью зачётными баллами.

Отметим, что сезон РПЛ возобновится в начале весны.