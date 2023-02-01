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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Краснодара» высказался о трансфере Сперцяна

01 Февраля 2023 • 15:08 Комментировать

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич высказался насчет возможного трансфера ведущего полузащитника команды Эдуарда Сперцяна. Интерес к 22-летнему хавбеку проявляет ПСВ.

«Сперцян один из лучших в команде. В последние шесть месяцев он показывал хорошие результаты. Он должен остаться в «Краснодаре». Но если будет интерес из-за рубежа, будем искать решение», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Срок действующего трудового соглашения между Сперцяном и краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Эдуард провел 16 матчей, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Эдуард Сперцян
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