Тренер «Краснодара» высказался о трансфере Сперцяна

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич высказался насчет возможного трансфера ведущего полузащитника команды Эдуарда Сперцяна. Интерес к 22-летнему хавбеку проявляет ПСВ.

«Сперцян один из лучших в команде. В последние шесть месяцев он показывал хорошие результаты. Он должен остаться в «Краснодаре». Но если будет интерес из-за рубежа, будем искать решение», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Срок действующего трудового соглашения между Сперцяном и краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Эдуард провел 16 матчей, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и пять голевых передач.