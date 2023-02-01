​Уткин оскорбил Кокорина из-за слов о тюрьме

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова из последнего интервью Александра Кокорина. Футболист заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме».

Как известно, в своё время Александр Кокорин провёл в тюремном заключении около года после участия в нескольких драках.

«Кокорин - настоящий придурок. Ну вот как человек может говорить такие вещи?» - вопрошает Уткин в своём телеграм-канале.

Уткин отметил, что раньше так, как Кокорин говорит о тюрьме, говорили об армии. При этом журналист напомнил, что в армию молодых людей забирают по достижению определённого возраста, а для попадания в тюрьму нужно совершить преступление.

«Так что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму ж еще попасть надо!» - написал Уткин.

Александр Кокорин сейчас выступает за «Арис» на Кипре.