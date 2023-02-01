​Известны детали перехода Раконьяца из «Локомотива» в «Црвену Звезду»

В ближайшее время нападающий Марко Раконьяц будет представлен как футболист «Црвены Звезды». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», сербский клуб арендует 22-летнего форварда у «Локомотива» до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа за 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что заработную плату за вторую часть сезона 2022/2023 Марко Раконьяцу выплатит «Црвена Звезда». Речь идёт о 200 тысячах евро.

В «Локомотиве» Марко Раконьянц оказался летом прошлого года. С тех пор черногорец провёл за московскую команду 15 матчей. Голами нападающий не отмечался.