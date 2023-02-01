​Тукманов верит в интерес к Абаскалю из Европы

Известный в прошлом футболист Александр Тукманов ответил на вопрос насчёт информации об интересе из Европы к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Верю ли я? Да. Абаскль показал себя в «Спартаке» весьма квалифицированным специалистом. Я не удивлён, что ему поступают предложения от других клубов», - высказался Тукманов для Vprognoze.

Что касается того, должен ли Гильермо Абаскаль принимать предложение из Европы, то Тукманов считает, что это личное дело испанского специалиста.

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года. На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть очков.