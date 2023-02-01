Кокорин рассказал, как потратил 60 миллионов рублей на отпуск

Известный российский футболист Александр Кокорин рассказал, как однажды потратил на отпуск 60 миллионов рублей.

«Я как-то потратил на отпуск 60 миллионов рублей. Это были два курорта, два номера – 15 тысяч долларов за ночь в Дубае и 17 тысяч долларов за ночь на Мальдивах. По две недели. Потом подарки на Новый год двум семьям. Это был самый дорогой, самый сумасшедший отдых», - высказался Кокорин. Видео с футболистом появилось на канале «Суперлига» в YouTube.

С осени Александр Кокорин выступает за «Арис» на Кипре в аренде. Права на 31-летнего форварда принадлежат итальянской «Фиорентине».