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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин ответил на вопрос, за что футболистам платят

01 Февраля 2023 • 14:26 Комментировать (2)

Форвард «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос, за что футболистам платят такие высокие деньги. Видео с Кокориным было опубликовано на канале «Суперлига» в YouTube.

«У меня вообще не было детства. Я в садик не пошёл, мне это было неинтересно. Поэтому когда все кричат: «За что им платят?», могу про себя сказать, что у меня не было детства. Когда все учились, Саша тренировался. Когда все пошли в универ, Саша тренировался. Потом когда все начали работать, Саша уже работал. И все спортсмены занимаются адским трудом с юного детства», - сказал Кокорин.

За «Арис» Александр Кокорин играет в аренде. Кипрский клуб арендовал российского нападающего у «Фиорентины» в конце лета прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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slain
01 Февраля 2023 в 15:31
адский труд это у ребят из МС или Реала, но никак не у него
One Live
01 Февраля 2023 в 15:12
Адский труд? Все таки ты идиот!
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