Форвард «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос, за что футболистам платят такие высокие деньги. Видео с Кокориным было опубликовано на канале «Суперлига» в YouTube.

«У меня вообще не было детства. Я в садик не пошёл, мне это было неинтересно. Поэтому когда все кричат: «За что им платят?», могу про себя сказать, что у меня не было детства. Когда все учились, Саша тренировался. Когда все пошли в универ, Саша тренировался. Потом когда все начали работать, Саша уже работал. И все спортсмены занимаются адским трудом с юного детства», - сказал Кокорин.

За «Арис» Александр Кокорин играет в аренде. Кипрский клуб арендовал российского нападающего у «Фиорентины» в конце лета прошлого года.