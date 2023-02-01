Адебайор: «Россия должна вернуться на ЧМ и Евро»

Бывший нападающий Эммануэль Адебайор, поигравший за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал», высказался об отстранении России от участия в международных турнирах.

«Российский футбол рано или поздно должен вернуться в мировой спорт. К большим турнирам вроде ЧМ и Евро. Россия - самая большая страна на планете, она должна вернуться в футбол», - передает слова африканца издание «Чемпионат».

В феврале прошлого года Россию отстранили от участия в официальных турнирах на уровне национальных сборных и клубов. В связи с этим в декабре активно обсуждался переход в Азиатскую конфедерацию футбола, но присоединение не состоялось.