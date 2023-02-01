Дзюба не планирует переходить в «Витесс»

Известный российский нападающий Артём Дзюба не собирается подписывать контракт с «Витессом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, новости о возможном переходе 34-летнего футболиста в нидерландский клуб является не более чем слухами. Отмечается, что в настоящий момент Дзюба находится в Москве и рассматривает варианты с продолжением карьеры в Турции или ОАЭ. Также форвард имеет предложения от китайских клубов, однако они его не интересуют.

Напомним, в начале ноября прошлого года Дзюба расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» и с тех пор находится в поисках нового места работы. Ранее сообщалось, что интерес к опытному футболисту также проявляют ЦСКА и «Пари НН».