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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба не планирует переходить в «Витесс»

01 Февраля 2023 • 14:24 Комментировать
Эммен
...
Витесс
04.02 22:00

Известный российский нападающий Артём Дзюба не собирается подписывать контракт с «Витессом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, новости о возможном переходе 34-летнего футболиста в нидерландский клуб является не более чем слухами. Отмечается, что в настоящий момент Дзюба находится в Москве и рассматривает варианты с продолжением карьеры в Турции или ОАЭ. Также форвард имеет предложения от китайских клубов, однако они его не интересуют.

Напомним, в начале ноября прошлого года Дзюба расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» и с тех пор находится в поисках нового места работы. Ранее сообщалось, что интерес к опытному футболисту также проявляют ЦСКА и «Пари НН».  

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Евро-Футбол.Ру,
Витесс Артём Дзюба Трансферы футбола - зима 2023
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ЭММЕН ВИТЕСС
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