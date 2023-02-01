В «Севилье» высказались об интересе к Абаскалю

В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю. Свой комментарий по этому поводу дал директор по связям с общественностью клуба Хесус Гомес.

«Севилья» интересовалась Абаскалем? У «Севильи» есть тренер Хорхе Сампаоли, клуб доволен его работой», - приводит слова функционера издание «Чемпионат».

Абаскаль занял пост наставника «красно-белых» летом прошлого года. Под руководством испанского специалиста «народная команда» набрала 36 баллов и занимает второе место после 17 туров. «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.