Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, вернётся ли нападающий Сердар Азмун в РПЛ, и в каком российском клубе он мог бы продолжить карьеру.

- Пишут, что трансфер Азмуна в «Марсель» сорвался, и он может вернуться в Россию на правах аренды. Среди клубов РПЛ называют «Локомотив», «Сочи» и «Зенит». Какой вариант наиболее реален?

- Когда он играл в нашем чемпионате, был лучшим нападающим, и связка с Дзюбой очень хорошо работала. Он уехал в другой чемпионат, и это было правильно. Потому что мог потом пожалеть, что остался. Но там не сложилось, он получал мало игровой практики. Поэтому и возник вариант с «Марселем». Главное, чтобы Азмун не поменял одну лавочку на другую. Приедет ли он в Россию – от него зависит. Но если он поедет, что самый предпочтительный вариант для него – «Сочи».

- Почему?

- Команду тренирует Бердыев, который его и открыл дл нашего футбола. Он нашел его в Иране, привез и дал путевку в большой футбол. Мне кажется, что сам Азмун выберет этот вариант. Если не вмешается «Зенит» и не сделает предложение, от которого невозможно отказаться. Но сейчас «Зенит» уже другой. Раньше Азмун вдвоем с Дзюбой имели пространство, пасовали друг другу. А сейчас питерцы поменялись и играют за счет средней линии. Если Азмун выберет «Зенит», то Кассьерра, скорее всего, поедет в «Сочи».

- А что касается варианта с «Локомотивом»?

- При прочих равных он выберет «Сочи».

- Стоит ли ему возвращаться в РПЛ? Может, стоит поискать другие варианты с более сильными чемпионатами?

- Там трансферное окно уже закрыто, а играть хочется. Поэтому вариантов осталось немного. А играть необходимо. Во время чемпионата мира я наблюдал за Азмуном, и было видно, что он немного погрузнел. Либо прибавил в весе, либо раскачался. Ну или хорошее немецкое питание сказалось. А годы-то идут. Надо играть. Правильно было попробовать свои силы в топовом чемпионате, но раз не получилось, а играть хочется, надо искать другие варианты.

- Российские клубы не участвуют в еврокубках. Какая мотивация у Азмуна возвращаться в РПЛ?

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- Финансы и игровая практика. Можно прийти в аренду на короткий период, получить игровую практику, а потом уехать куда-то в Европу. Варианты есть, посмотрим, что он выберет. Поэтому допускаю, что Азмун вернется в РПЛ.

- Азмун пригодился бы сейчас «Зениту», или он не нужен, потому что никто не будет перестраивать игру команды под него?

- «Зениту» нужен наконечник, а Азмун часто был лучшим бомбардиром нашего чемпионата. Но не факт, что все сложилось бы, что он снова стал бы забивать. Мы же видели, что, например, Кассьерра хорошо себя проявлял в «Сочи», много забивал, а в «Зените» никак не может себя найти. То же самое касается и Сергеева.

- Когда связка Азмуна с Дзюбой распалась, у них обоих не складывается. Почему?

- Когда игрок находится в комфортных условиях, когда есть взаимопонимание, то все получается. Есть удовольствие от футбола, и все хорошо.

- Почему в «Байере» у Азмуна не получилось?

- Есть менталитет и много других нюансов. Есть языковой барьер, игровые требования. Должна быть создана комфортная среда. Если ты в такую попадаешь, то сразу даешь результат. А если футболист чувствует себя некомфортно, то транжирятся моменты, с которых раньше спокойно забивал. Это психология. Все наслаивается, человек не может себя реализовать. Ну а то, что у Азмуна есть мастерство, чтобы себя проявить, все знают. Значит, это просто была не его команда.

Елена Григорьевская