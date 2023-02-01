Футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на интерес «ПСЖ» к нападающему «Зенита» Малкому.

«Если будет предложение от «ПСЖ», я думаю, пусть даже вещи из питерской квартиры не забирает. Просто в чём есть пусть бежит туда, без разницы с пересадками или нет.

Для чего? «ПСЖ» - сейчас лучший клуб планеты Земля. Если тебя туда зовут, ты всё бросишь. Посидишь в раздевалке с Мбаппе, Неймаром и Месси и хотя бы сфотографируешься. Малком же никогда в сборной не играл, а тут ему сразу всех звёзд предоставили. Я вообще подумал, что какая-то утка. Если зовут - не надо даже прощаться», — сказал Созин.

25-летний Малком в текущем сезоне сыграл 23 матча за команду Сергея Семака. Бразильский нападающий отметился 15 голами и отдал семь результативных передач. Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.